POL-HR: Niedenstein-Wichdorf - BMW X6 entwendet - Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.10.2023:

Niedenstein-Wichdorf

BMW entwendet - Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt

Tatzeit: Dienstag, 03.10.2023, 01:30 Uhr

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen BMW in der Dorothea-Viehmann-Straße in Niedenstein-Wichdorf.

Der schwarze BMW vom Typ X6 xDrive 30D war zum Zeitpunkt des Diebstahls auf der Grundstückseinfahrt der Wohnanschrift der Geschädigten geparkt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die elektronischen Zugangsdaten des Pkw zuvor durch die unbekannten Täter mittels technischen Hilfsmitteln ausgespäht wurden. Mit diesen ließ sich der BMW mit den amtlichen Kennzeichen KS-XO 444 in der Folge öffnen und auch starten. Die unbekannten Täter flüchteten daraufhin mit dem BMW mit einem Gesamtwert von ca. 35.000,- EUR in unbekannte Richtung.

Im Laufe des Dienstagvormittag konnte der BMW im Bereich Espenau (Landkreis Kassel) aufgefunden und zwecks Spurensicherung sichergestellt werden. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell