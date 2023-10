Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar - Auto auf Friedhof Parkplatz aufgebrochen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.10.2023:

Fritzlar

Auto aufgebrochen

Tatzeit: Samstag, 30.09.2023, 14:30 Uhr bis Samstag, 30.09.2023, 14:45 Uhr

Am Samstagnachmittag haben Unbekannte ein Auto auf dem Parkplatz des Friedhofs am Geismarrain in Fritzlar aufgebrochen.

Die 60-jährige Fahrerin aus Gemünden (Wohra) parkte ihren grauen Seat Tarraco mit dem amtlichen Kennzeichen KB-TB 63 auf dem dortigen Parkplatz und entfernte sich vom ihrem Auto. Die Tat ereignete sich innerhalb nur weniger Minuten. Die unbekannten Täter schlugen zwei Seitenscheiben des Autos ein und klauten zwei Rucksäcke samt Inhalt aus dem Innenraum des Autos. In den Rucksäcken befanden sich unter anderem Bankkarten, amtliche Ausweise, Handys sowie Bargeld.

Der gesamte Stehlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 600,- EUR.

Kurz vor der Tat ist der Geschädigten eine Person im dortigen Bereich aufgefallen die wie folgt beschrieben werden kann:

Männliche, circa 35 Jahre alt, schmale Figur, Glatze, graue Kappe, schwarze Jacke, braune Jeans. Die Person führte zu diesem Zeitpunkt einen auffälligen gelben Rucksack mit sich.

Wer Hinweise auf die Person oder die Tat geben kann wendet sich bitte an die Polizeistation Fritzlar unter 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

