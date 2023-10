POL-HR: Homberg - Eiswagen aufgebrochen - Bargeld entwendet

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.10.2023: Melsungen Versuchter Einbruch in Hotel Tatzeit: Donnerstag, 28.09.2023, 22:00 Uhr bis Freitag, 29.09.2023, 06:00 Uhr Unbekannte versuchten in ein Hotel in der Franz-Gleim-Straße in Melsungen einzubrechen. Die unbekannten Täter hebelten mehrfach an einer Eingangstür des Hotels und gelangten so vermutlich in den Innenbereich. Nach ...

mehr