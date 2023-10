Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar - Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.10.2023:

Fritzlar

Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Tatzeit: Montag, 02.10.2023, 11:40 Uhr

Am späten Montagvormittag waren Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei in Fritzlar auf dem Erfurter Ring im Einsatz. An Kreuzungsbereich Erfurter Ring / Schladenweg hatte sich ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten ereignet.

Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation mitteilten, stellte sich nach ersten Ermittlungen heraus, dass ein 74-jähriger Fahrer eines roten Opel den Erfurter Ring aus Richtung Süden kommend in Fahrtrichtung Autobahnanschluss Fritzlar befuhr. Vor ihm fuhr ein silberner BMW in die gleiche Richtung. Als beide auf den Rückstau der dortigen Ampelkreuzung trafen, hielt der BMW verkehrsbedingt hinter dem Rückstau. Der nachfolgende 74-jährige Opelfahrer hielt seinen Pkw nicht rechtzeitig an, sondern geriet aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß dort unmittelbar mit einem entgegenkommenden VW Passat frontal zusammen. Durch den Frontalzusammenstoß wurde der Opel nach rechts in den Rückstau geschleudert und stieß somit gegen den zuvor vor ihm fahrenden BMW. Der entgegenkommende Passat wurde durch den starken Anprall in den angrenzenden Straßengraben geschleudert.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 74-jährige Opelfahrer aus Gerstungen sowie seine 71-jährige Beifahrerin aus Gerstungen schwere Verletzungen, sie waren aber ansprechbar.

Die Insassen des entgegenkommenden VW wurden ebenfalls beide schwer verletzt und waren auch ansprechbar. Hier handelte es sich um einen 43-jährigen Fahrer aus Gudensberg-Obervorschütz und seine 45-jährige Beifahrerin aus Gudensberg-Obervorschütz.

Der 21-jährige Fahrer des BMW aus Frielendorf-Obergrenzebach wurde durch den Unfall leicht verletzt. Seine beiden 21- und 50-jährigen Beifahrer (Willingshausen und Obergrenzebach) blieben unverletzt.

Alle verletzten Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung durch die eingetroffenen RTW in Krankenhäuser nach Kassel sowie in das Heilig-Geist-Krankenhaus nach Fritzlar eingeliefert.

Ein weiterer, unmittelbar in der Nähe des Unfalls befindlicher 28-jähriger Autofahrer aus Gudensberg-Obervorschütz hat an seinem Auto keinen Sachschaden davongetragen, erlitt aber durch das Unfallgeschehen einen leichten Schock und wurde ambulant durch die Besatzung eines Rettungswagens an der Unfallstelle versorgt. Seine 29-jährige Beifahrerin aus Obervorschütz blieb unverletzt.

An allen drei beteiligten Autos entstand Totalschaden. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 58.000,- EUR.

Insgesamt waren sieben Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, 35 Einsatzkräfte der Fritzlarer Feuerwehr, mehrere Streifenwagen der Polizei und zwei Abschleppfahrzeuge im Einsatz.

Die Straße musste durch die Einsatzmaßnahmen bis 14:00 Uhr voll gesperrt werden, woraufhin es im dortigen Bereich und im Stadtbereich von Fritzlar zu merklichen Verkehrsbehinderungen kam.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Polizeistation Fritzlar geführt und dauern an.

Hinweise bitte unter Telefon 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell