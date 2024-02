POL Schwaben Nord: Teilediebstahl an Pkw

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Montag (19.02.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Meringer Straße. Drei Personen wurden leicht verletzt. Gegen 10.30 Uhr fuhr eine 44-jährige Pkw-Fahrerin auf der Meringer Straße in Richtung Kissing. Etwa im Bereich der Zedlitzstraße geriet die 44-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit insgesamt drei entgegenkommenden Pkw`s. ...

