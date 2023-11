Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch in Baucontainer; Walsrode: Einbruch in Einfamilienhaus; Bispingen: Fenster eines Kindergartens aufgehebelt

Heidekreis (ots)

15.11. / Einbruch in Baucontainer

Soltau: Unbekannte drangen in der Zeit von Dienstag, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:00 Uhr, gewaltsam in einen Baucontainer, der sich auf dem Grundstück eines Autohauses am Westerfeld befindet. Aus diesem wurden anschließend Reifen und Felgen entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

15.11. / Einbruch in Einfamilienhaus

Walsrode: In der Zeit vom 06.11.2023, 08:00 Uhr, bis 15.11.2023, 08:00 Uhr, gelangten Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Heinestraße. Im Objekt wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut durchwühlt. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt. Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Zentralen Kriminaldienst unter 05191-93800 zu melden.

15.11. / Fenster eines Kindergartens aufgehebelt

Bispingen: Unbekannte hebelten in der Zeit von Dienstag, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:15 Uhr, ein Fenster eines Kindergartens in der Mühlenstraße auf. Im dortigen Büro wurden sämtliche Büroschränke aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194-982460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell