Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann beschädigt mehrere Autos in Rohrbach

Heidelberg (ots)

Am Montag meldete um kurz nach 3 Uhr eine Frau der Polizei einen Mann, welcher in der Karlsruher Straße herumschrie und so die Nachtruhe empfindlich störte. Als eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd ihn kurze Zeit später antraf, sah sie, wie der Mann mehrmals gegen einen geparkten PKW trat. Es zeigte sich, dass der 45-Jährige bereits zwei weitere Auto beschädigt hatte. Er wurde vorläufig festgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat werden derzeit noch ermittelt. In diesem Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann noch weitere Fahrzeuge demolierte. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Der 45-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell