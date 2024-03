POL-BS: UPDATE: Öffentlichkeitsfahndung nach gewerbsmäßigem Ladendiebstahl

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Münchenstraße 05.03.2024, 07:53 Uhr Am Dienstagmorgen kam es in der Münchenstraße zum Zusammenstoß von zwei Pkws. Als der 36-jährige Unfallverursacher aus der Münchenstraße links auf den Zubringer der A391 in Richtung Süden fahren wollte, kollidierte er im Kreuzungsbereich mit einem 53-jährigen Pkw-Führer, der die ...

mehr