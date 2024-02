POL Schwaben Nord: Ungewöhnlicher Kinobesuch

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (25.02.2024) gegen 16.00 Uhr ist es nach einem Ladendiebstahl in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Zwei Männer leisteten dabei Widerstand. Zwei Ladendiebe (21 und 23 Jahre alt) klauten in einem Drogeriemarkt Parfüm im Wert von über 100 Euro. Die Beamten trafen zunächst den 23-Jährigen an. Im Rahmen der Fahndung konnte auch der 21-jährige Dieb von den ...

