POL Schwaben Nord: Ladendieb leistet Widerstand

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am 26.02.2024, gegen 12.00 Uhr, versuchte ein unbekannter Mann eine Frau im Bereich des Haltestellendreiecks am Königsplatz zu küssen. Die 22-Jährige befand sich mit ihrem acht Monate alten Kind an oben genannter Örtlichkeit, als sie durch einen unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser stellte Fragen und wollte der Frau zum Abschied die Hand geben. Dabei kam er nah an das Gesicht der ...

mehr