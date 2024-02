Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft

Pfersee - Am gestrigen Montag (26.02.2024) kam es zu einem Tötungsdelikt in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Wörle-Straße. Ein 66-Jähriger kam dabei ums Leben. Die 72-jährige Ehefrau des Mannes wurde festgenommen.

Gegen 20.30 Uhr soll die 72-Jährige ersten Ermittlungen zufolge in einem Mehrfamilienhaus ihren Ehemann mit einem Messer unvermittelt angegriffen und verletzt haben. Angehörige meldeten schließlich den Vorfall über den Notruf. Trotz Reanimation verstarb der 66-Jährige noch vor Ort.

Polizeibeamte nahmen die 72-Jährige Ehefrau vor Ort vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die Frau am heutigen Dienstag (27.02.2024) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Die Frau befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm umgehend die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell