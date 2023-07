POL-MG: Einbruch in mehrere Geschäftsräume

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Donnerstag, 20. Juli, gegen 9.30 Uhr in ein Haus an der Straße Florisgarten in Odenkirchen-Mitte eingebrochen. Er überklettere einen Zaun und gelangte so in den Garten, wo er die Terassentür aufhebelte. Der Einbrecher durchsuchte mehrere Räume, bis er durch einen an der Haustür klingelnden Nachbarn gestört wurde. Er flüchtete mit Schmuck. Sachdienliche Hinweise ...

