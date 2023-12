Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

Am Sonntag kam es in Hüsten auf der Arnsberger Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 16:30 Uhr und 23:05 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und diverse Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen. In Bestwig brachen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle ein. Nach bisherigem Kenntnisstand fand die Tat am Sonntag gegen 23:40 Uhr statt. Aus dem Objekt an der Straße "Am Alten Güterbahnhof" wurde ein Autoschlüssel entwendet. Der dazugehörige Ford Fiesta war vor der Halle abgestellt. Das Fahrzeug wurde entwendet und im späteren Verlauf zwischen Brilon-Scharfenberg und Wülfte aufgefunden und polizeilich sichergestellt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Die Kriminalpolizei sichert derzeit Spuren und ist auf der Suche nach Tatzeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen. In Sundern kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 03:45 Uhr zu einem Einbruch in einen Supermarkt am Selscheder Weg. Eine Alarmauslösung machte auf das Geschehen aufmerksam. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Marktgebäude und gingen vorrangig ein dort integriertes Kleingeschäft an. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 entgegen. In Bestwig-Ramsbeck kam es im Zeitraum von Dienstag, 09:00 Uhr bis Mittwoch, 03:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus. Bislang unbekannte Täter stiegen in das in der Schulstraße gelegene Gebäude ein. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell