Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Anhänger beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am 14.03.2024, gegen 18 Uhr, zündelten drei bisher unbekannte Jugendliche auf einem Parkplatz in der Speyerer Straße. Infolgedessen wurde ein daneben geparkter Anhänger in Brand gesetzt und beschädigt. Die Jugendliche flüchteten bereits vor Eintreffen der Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Zeugin, die das Geschehen beobachtete, beschrieb die Jugendliche wie folgt:

- ca. 14-15 Jahre

- erste Person trug einen schwarzen Pullover

- zweite Person trug einen grauen Pullover und eine schwarze Kappe

- dritte Person trug eine goldene Kette um den Hals Der genaue Sachschaden ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Wer konnte die Täter bei der Tat in der Speyerer Straße beobachten? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell