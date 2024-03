PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: POL-MTK: +++ Versprühen von Pfefferspray +++ Diebstahl diverser Fahrräder aus Kellerräumlichkeiten +++

Hofheim (ots)

1. Pfefferspray im Lidl versprüht, Königsteiner Straße 44, 65812 Bad Soden, Samstag 23.03.2024, um 17:13 Uhr

In Folge verbaler Streitigkeiten zwischen einer Mitarbeiterin und zwei bislang unbekannten Tätern versprühten diese im Kassenbereich des Lidl Marktes Reizstoff. Dieses wurde anschließend durch Kunden und Mitarbeiter eingeatmet. Die Täter flüchteten über die Sulzbacher Straße in Richtung Königsteiner Straße. Eine Zeugin kann einen der Täter wie folgt beschreiben: männlich, ca. 12-15 Jahre, südländischer Phänotyp, bunte Kappe, trug eine Umhängetasche Aufgrund des Reizstoffes auf der Verkaufsfläche musste die Filiale vorübergehend geräumt werden. Durch die Feuerwehr Bad Soden wurde der gesamte Markt großflächig gelüftet und nach anschließender Überprüfung wieder freigegeben. Insgesamt wurden zwei Personen mit leichten Atemwegsbeschwerden vor Ort medizinisch betreut und anschließend entlassen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

2. Diebstahl von diversen Fahrrädern aus den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses, Auf den Gänsewiesen, 65835 Liederbach am Taunus, Samstag 23.03.2024 um 01:30 Uhr bis Samstag um 10:00 Uhr Im vorherig genannten Zeitraum kam es zu einem Diebstahl von mindestens fünf Fahrrädern sowie diversen Zubehör im Gesamtwert von etwa 19.000 Euro. Unbekannte Täter sollen zunächst versucht haben, die Zugangstüre des Mehrfamilienhauses mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges aufzuhebeln. Im Anschluss sollen diese sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Keller verschafft und gewaltsam mehrere Kellerabteile geöffnet haben. In diesem Zusammenhang sollen diverse Fahrräder sowie passendes Fahrradzubehör entwendet worden sein. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter in bislang unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen.

Gefertigt durch: Wolff, POK'in

Genehmigt durch: KvD Main-Taunus Hasler, PHK

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell