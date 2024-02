Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Stromzuleitung an einem Container der Golden-Bühl-Schule absichtlich beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 09.02., und Mittwochmorgen, 14.02., hat ein Unbekannter an einem aufgestellten Container der Golden-Bühl-Schule in der Offenburger Straße absichtlich eine Stromzuleitung beschädigt und dabei einen Schaden an der im Container befindlichen Elektroheizung und so einen Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro verursacht. Die Polizei Villingen, Tel.: 07721 601-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell