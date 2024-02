Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Hegaustraße - eine Person verletzt - insgesamt rund 27.000 Euro Blechschaden (20.02.2024)

Engen (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 27.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag auf der Hegaustraße ereignet hat. Ein 21-Jähriger fuhr mit einem Skoda Citigo auf der Hegaustraße in Richtung Neuhausen. Auf Höhe eines Discounters musste er verkehrsbedingt anhalten, um anschließend nach rechts auf den Parkplatz abzubiegen. Ein hinter dem Skoda fahrender 43 Jahre alter Mann mit einem VW Passat erkannte die Situation zu spät und prallte nahezu ungebremst in das Heck des bereits stehenden Wagens. Durch die Wucht der Kollision drehte sich der Skoda und blieb schließlich auf der Gegenfahrbahn liegen. Der VW touchierte in der Folge drei weitere Autos, die an der Rot zeigenden Ampel an der Ballenbergstraße warteten. Ein dabei touchierter Skoda Octavia schob sich dadurch noch einen Mercedes Vito. Sowohl der 43-Jährige, als auch die 35-jährige Fahrerin des Octavias erlitten Verletzungen und mussten ärztlich behandelt werden. Um alle sechs nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Während der Unfallaufnahme war die Hegaustraße über mehrere Stunden vollgesperrt. Die Feuerwehr Engen unterstützte vor Ort mit drei Fahrzeugen und 12 Mann. Der Bauhof Engen übernahm die anschließende Reinigung der Fahrbahn.

