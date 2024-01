Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Hochwasser in Sandkrug - Lage weiterhin stabil - Deich nun videoüberwacht

Bild-Infos

Download

Sandkrug (ots)

Die Lage in Sandkrug am Deich des Grabens 26 und an der Hunte ist weiterhin stabil. Die Deichsicherungsmaßnahmen zeigen derzeit ihre Wirkung.

Die ständige Kontrolle des Deiches bleibt ein zentraler Bestandteil der Sicherungsmaßnahmen. Das Technische Hilfswerk (THW) setzt weiterhin rund um die Uhr Deichläufer ein, um den Zustand der Deiche zu überwachen und Veränderungen frühzeitig zu erkennen.

Der Kräfteansatz wurde deutlich reduziert. Derzeit sind noch der Fachzug Logistik der Kreisfeuerwehr Oldenburg und die Deichläufer des THW im Einsatz. Sandsäcke aus Berne wurden nach Sandkrug transportiert, um eine Materialreserve zu schaffen.

Die Lage wird von den Behörden und der Feuerwehr ständig neu bewertet und beobachtet. Die Gemeinde Hatten steht in ständigem Kontakt mit der Stadt Oldenburg über die dortige Situation.

Aufgrund der großen Anzahl von Schaulustigen und der damit verbundenen potentiellen Gefährdungssituation wird der Deich am Graben 26 nun dauerhaft durch eine Fachfirma videoüberwacht. Wir bedanken uns bei der Firma Video Guard, die diesen Service kostenlos zur Verfügung stellt.

Die Astruper Straße zwischen Sandkrug und Wardenburg bleibt weiterhin voll gesperrt.

Die Bevölkerung wird gebeten, aktuelle Informationen über die offiziellen Kanäle zu verfolgen. Sollte sich die Lage ändern, werden wir erneut informieren.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell