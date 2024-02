Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Gaststätte in der Hauptstraße (21.02.2024)

Singen (ots)

In der Nacht auf Dienstag haben unbekannte Täter versucht in eine Gaststätte in der Hauptstraße einzubrechen. Über eine Leiter gelangten die Täter an ein Fenster auf der Rückseite des Lokals. Der Versuch, das Fenster mittels eines Wagenhebers und Teilen eines Baugerüsts aufzuhebeln misslang jedoch.

Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag, gegen 2 Uhr, Verdächtiges im Bereich der Gaststätte "Zum Korken" beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell