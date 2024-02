Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Landkreis Tuttlingen) Schwerer Verkehrsunfall (20.02.2024)

Konstanz (ots)

Am Dienstag gegen 19:03 Uhr kam es auf der K 5945 zwischen Tuttlingen und Neuhausen ob Eck zu einem schweren Verkehrsunfall mit 4 schwer verletzten Personen und einem Sachschaden in Höhe von etwa 40´000 Euro. Ein 82-jähriger Fahrer fuhr mit seinem Pkw VW UP von Neuhausen in Richtung Tuttlingen und geriet auf Höhe Parkplatz Mattsteig aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierter er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Seat Arona. Der Pkw war mit einem Ehepaar im Alter von 70 Jahren und einem 10-jährigen Kind besetzt. Alle vier beteiligten Personen wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Die K 5945 war zur Unfallaufnahme bis etwa 22:30 Uhr gesperrt. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Tuttlingen mit 4 Fahrzeuge und 40 Mann, 4 Rettungswagen, 2 Notarzteinsatzfahrzeuge sowie 2 Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben. Zeugenhinweise werden an den Verkehrsdienst Zimmern unter Tel. 0741 348790 erbeten.

