Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte entwenden E-Bikes aus Tiefgarage eines Baumarktes (16.02.2024)

Singen (ots)

Am Freitag, in den frühen Abendstunden, haben unbekannte Täter mehrere E-Bikes aus einem Baumarkt in der Georg-Fischer-Straße entwendet. Gegen 18 Uhr begaben sich die Diebe über die Tiefgarage in einen Vorraum, in dem einige Fahrräder, mit einer Kette gesichert, abgestellt waren. Sie brachen die Sicherungsvorrichtung auf und stahlen zwei der Räder der Marken Fischer und Prophete in blau und grün im Gesamtwert von rund 3.500 Euro.

Zu den beiden Dieben liegt folgende Beschreibung vor:

Person 1: männlich, kräftige Statur, Tattoo auf dem rechten Handrücken, bekleidet mit einer hellblauen Jeans, schwarzen Sneaker, weißer Kapuzenpullover, blaue Einwegmaske.

Person 2: männlich, normale Statur, hellblaue Jeans, schwarzer Kapuzenanorak, helle Einwegmaske.

Zeugen, die am frühen Freitagabend Verdächtiges im Bereich der Tiefgarage des Obi beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Diebe, oder den Verbleib der E-Bikes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell