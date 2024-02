Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der abknickenden Vorfahrt Carl-Benz-Straße/Line-Eid-Straße verletzt (19.02.2024)

Konstanz (ots)

Am Montagmorgen hat sich auf der abknickenden Vorfahrt der Carl-Benz-Straße/Line-Eid-Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein Radfahrer verletzt worden ist. Ein 24-jähriger Radler war auf der Carl-Benz-Straße in Richtung Line-Eid-Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 43-Jähriger mit einem Lynk&Co. auf der Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Reichenaustraße. An der abknickenden Vorfahrt übersah der 43-Jährige den vorfahrtsberechtigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Dabei erlitt der 24-Jährige Verletzungen am Bein, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

