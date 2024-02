Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus im Joseph-Haydn-Weg - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 23 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus im Joseph-Haydn-Weg einzubrechen. Der oder die unbekannten Täter machte sich an der Holzeingangstür des Wohnhauses zu schaffen und versuchte diese aufzubrechen. Die im Haus befindlichen Bewohner hörten die dabei verursachten Geräusche an der Haustür. Bei der Nachschau entdeckten die Bewohner einen schwarz gekleideten und etwa 175 Zentimeter großen Mann im Bereich der Terrasse. Beim Einschalten des Außenlichtes flüchtete der Mann in unbekannter Richtung. Ob noch ein weiterer Täter zugange war, ist nicht bekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Tat mit dem Einbruch am Sonntagabend in eine Garage im Philosophenweg zusammenhängt (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5717284 ). Die Polizei Tuttlingen ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchs im Joseph-Haydn-Weg und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die am späten Sonntagabend verdächtige Wahrnehmungen im Joseph-Haydn-Weg gemacht oder dort auffällige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

