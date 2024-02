Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Häusliche Auseinandersetzung eskaliert - Polizei ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt

Oberndorf am Neckar - Bochingen, Lkr. Rottweil (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bochingen eine Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten 46-jährigen Mann und dessen 49-jährigen Ehefrau eskaliert.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es wegen einer möglichen Trennung des Paares kurz vor 05 Uhr in den frühen Morgenstunden des Sonntags zu einem heftigen Streit, wobei der mit über 2,8 Promille erheblich alkoholisierte Mann in der artikulierten Absicht, seine Frau töten zu wollen, mit einem Messer auf diese losging und in Richtung ihres Körpers stach. Diesen Angriff konnte die Frau abwehren, zog sich dabei jedoch leichtere Verletzungen zu.

Mittlerweile griff der wach gewordene Sohn in die Auseinandersetzung ein, verständigte die Polizei und konnte zusammen mit seiner Mutter den Mann überwältigen. Hierbei stürzte der Angreifer und zog sich selbst eine erhebliche Verletzung zu. Beide verletzten Personen wurden durch die mit der Polizei eintreffenden Rettungskräfte ärztlich versorgt. Der 46-jährige Mann musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Rottweil erklärten die Beamten dem 46-Jährigen noch in der Klinik die vorläufige Festnahme wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Das Amtsgericht Rottweil erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags, der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung. Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

