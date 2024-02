Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Unfall auf dem Tulpenweg- rund 15.000 Euro Blechschaden (19.02.2024)

Dunningen (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Montag, gegen 12 Uhr, auf dem Tulpenweg passiert ist. Ein 64-jähriger Fahrer eines Linienbusses war auf dem Tulpenweg unterwegs und bog auf den dortigen Busbahnhof ein. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang mit einer Steinmauer, wodurch das rechte Fahrzeugheck des Busses und die Mauer einen Schaden davontrugen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Bus MAN auf etwa 10.000 Euro und an der Mauer auf ungefähr 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell