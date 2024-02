Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Randalierer verursachen rund 5.000 Euro Schaden - Polizei bittet um Hinweise (08./11.02.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Randalierer haben im Zeitraum zwischen Donnerstag, 08.02.2024, und Sonntag, 11.02.2024, in einer Parkanlage in der Parkstraße erheblichen Sachschaden angerichtet. Die unbekannten Täter warfen Mülleimer in den See, rissen die Pizzakartonsammler aus der Verankerung, warfen diese umher und rissen mehrere Hinweisschilder der Gemeinde ab. Dabei verursachten sie einen Schaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Randalierer nimmt der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017, entgegen.

