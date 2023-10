POL-EN: Schwelm - Versuchter Aufbruch eines Verkaufsautomaten.

Gevelsberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (28.10.2023) wurden bei einer Auseinandersetzung in Gevelsberg zwei Männer durch Stich- und Schnittverletzungen schwer verletzt. Gegen 04.15 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Kampstraße zu dem Aufeinandertreffen zwischen einem 55-jährigen und einem 35-jährigen Mann. ...

mehr