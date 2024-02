Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Zwei junge Männer brechen in Gartenlauben ein (19.02.2024)

Singen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montages haben Beamte des Polizeireviers Singen einen jungen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit seinem Kumpel in eine Gartenlaube im Bereich der "Schanz Stube" eingebrochen zu sein. Gegen 4 Uhr kam den Polizisten auf der Schaffhauser Straße ein Radfahrer entgegen, der ohne Licht unterwegs war. Nachdem der Streifenwagen wendete um den Radler auf das fehlende Licht aufmerksam zu machen, setzte dieser zur Flucht an, konnte jedoch schließlich zum Anhalten bewegt werden. Bei der anschließenden Kontrolle des 17-Jährigen räumte er ein, zuvor mit einem weiteren 18-Jährigen in eine Gartenlaube im Bereich des Krankenhauses eingebrochen zu sein. Das mitgeführte Fahrrad habe er zudem am Bahnhof gestohlen. In seinem Rucksack führte er diverses, zuvor erbeutetes Werkzeug mit. Daraufhin nahmen die Polizisten den Jugendlichen vorläufig fest. Bei der anschließenden, auf Antrag der Staatsanwaltschaft richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung, konnte kein weiteres Diebesgut aufgefunden werden.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen dauern an. Sowohl der Eigentümer der Gartenlaube, sowie des gestohlenen Fahrrades sind derzeit noch unbekannt und werden gebeten, sich dringend bei der Polizei Singen, 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell