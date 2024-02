Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 49 vom 18.02.2024

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Geilenkirchen - Einbrüche in Wohnhäuser

Zwischen 15.20 Uhr und 22.30 Uhr des 17.02.2024 brachen Unbekannte jeweils in ein Wohnhaus auf dem Dahlienweg und in der Curt-Goetz-Straße ein. In einem Fall wurde ein Fenster aufgehebelt und anschließend das Haus durchsucht. Ob hier etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Bei dem weiteren Wohnhaus wurde die Terrassentür aufgehebelt und anschließend Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Erkelenz-Gerderath - Roller entwendet

Ein Roller der Marke Yamaha wurde am 17.02.2024 zwischen 08.00 Uhr und Mitternacht auf der Genenderstraße entwendet. Der Roller war auf dem Hof eines Wohnhauses geparkt gewesen.

Hückelhoven-Schaufenberg - In Wohnhaus eingebrochen und Fahrzeuge entwendet

Gegen 01.20 Uhr des 18.02.2024 drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße "Zum Sportplatz" ein. Dabei fielen den Tätern zwei Fahrzeugschlüssel in die Hände mit denen sie beide am Haus geparkten Pkw entwendeten. Dabei handelte es sich um einen blauen Mercedes und einen grauen Golf, die beide eine Heinsberger Städtekennung (HS -) haben. Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.

Hückelhoven - Motorsägen und Werkzeug entwendet

Auf derzeit unbekannte Weise drangen Täter in eine Garage an der Gladbacher Straße ein. Dort entwendeten sie zwei Motorsägen der Marke Stihl, einen Akkuschrauber und einen Werkzeugkasten. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf.

Hückelhoven - Münzautomaten aufgebrochen

Zwischen dem 16.02.20024, 19.00 Uhr und dem 17.02.2024, 09.10 Uhr wurden vier Münzautomaten einer an der Jacobastraße gelegenen SB-Waschanlage aufgehebelt. Auch wurde ein dortiger Lagerraum aufgebrochen und die Videoüberwachungsanlage entwendet. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sicherte Spuren.

Heinsberg - Polizei kann zwei Täter festnehmen

Gegen 02.30 Uhr des 18.02.2024 hebelten zwei Männer die Münzautomaten einer SB-Waschanlage an der Humboldtstraße auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die beiden konnten von der Polizei jedoch in direkter Tatortnähe gestellt werden und wurden festgenommen. Bei den Männern handelt es sich um einen 29-jährigen aus Hückelhoven und um einen 26 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell