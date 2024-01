Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vermeintlich betrunkener Pkw-Fahrer fährt auf geparkten Pkw auf - vier Verletzte

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 28.01.2023, kurz nach 03.00 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer in der Hauptstraße in Altweil auf einen am Fahrbahnrad geparkten Pkw auf. Vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit und einer vermeintlichen Alkoholisierung fuhr der 29-Jährige mit seinem Pkw frontal auf einem am Fahrbahnrand geparkten Audi auf. Der Audi wurde durch die Wucht der Kollision gedreht und stieß im weiteren Verlauf mit einem auf einem angrenzenden Parkplatz stehenden Mercedes-Benz zusammen. Der Pkw des 29-Jährigen geriet ins Schleudern, fuhr über einen Gehweg und kam an einem Zaun zum Stehen. Der 29-Jährige sowie drei seiner Mitfahrer wurden verletzt, einer davon soll schwerer verletzt worden sein. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Ein Mitfahrer blieb unverletzt. Ein durchgeführter Alkoholtest beim 29-Jährigen ergab ein Ergebnis von etwa zwei Promille. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 16.000 Euro.

