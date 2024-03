PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mit Feuerlöscher gesprüht - Kleidung beschädigt +++ Taschendiebe unterwegs +++ Fahrrad gestohlen +++ Fahrzeuge zerkratzt +++ Mercedes bei Unfallflucht beschädigt +++ Verkehrstag Ost

Hofheim (ots)

1. Mit Feuerlöscher gesprüht - Kleidung beschädigt, Eschborn, Kölner Straße, Dienstag, 19.03.2024, 11.30 Uhr bis Mittwoch, 20.03.2024, 20.15 Uhr

(ro)Unbekannte Täter haben in Eschborn zwischen Dienstagmittag und Mittwochabend Kleidung in einem Fachbekleidungsgeschäft mit einem Feuerlöscher besprüht und damit beschädigt. Der oder die Täter drangen gewaltsam in einen Verkaufsraum ein. Zuvor hatten die Kriminellen einen Feuerlöscher des Gebäudes aus einem Schutzschrank entnommen. Mit diesem besprühten sie zahlreiche, hochwertige Bekleidungsstücke, hierdurch entstand ein fünfstelliger Schaden. Bislang liegen noch keine Täterhinweise vor.

Die Polizeistation Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

2. Taschendiebe unterwegs, Hattersheim, An der Taunuseisenbahn, Donnerstag, 21.03.2024, 10.30 Uhr bis 11 Uhr

(ro)Am Donnerstagvormittag waren in Hattersheim Taschendiebe unterwegs, die es auf ein Portemonnaie abgesehen hatten. Sie öffneten auf unbekannte Art und Weise den Rucksack eines Kunden in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße "An der Taunuseisenbahn" und entnahmen unbemerkt die Geldbörse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 -0 entgegen.

3. Fahrrad gestohlen, Bad Soden, Bonner Straße, Mittwoch, 20.03.2024, 16 Uhr bis Donnerstag, 21.03.2024, 7.40 Uhr

(ro)Von Mittwoch auf Donnerstag waren Diebe in Bad Soden zugange und haben ein Fahrrad gestohlen. Sie verschafften sich Zutritt zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bonner Straße und drangen gewaltsam in einen Kellerraum ein. Das dort abgestellte schwarz rote Mountainbike im Wert von 250EUR ließen die unbekannten Täter unbemerkt mitgehen. Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

4. Fahrzeuge zerkratzt, Sulzbach, Eschborner Straße, Hofheim, Schmelzweg, Mittwoch, 20.03.2024, 20.30 Uhr bis Donnerstag, 21.03.2024, 13.10 Uhr

(ro)Im Kreisgebiet wurden zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag zwei Fahrzeuge zerkratzt. In Sulzbach hatte eine Frau ihren schwarzen Mercedes am Mittwochabend ordnungsgemäß in der Eschborner Straße abgestellt. Als sie am Donnerstagmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass die rechte Fahrzeugseite von Unbekannten zerkratzt worden war. Der Schaden beläuft sich auf 4.500EUR. In Hofheim wurde am Donnerstagmittag ebenfalls ein Fahrzeug zerkratzt. Hier parkte der Geschädigte seinen grauen Peugeot zwischen 12.30 Uhr und 13.10 Uhr im Schmelzweg. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug fiel ihm auf, dass Unbekannte seinen Pkw zerkratzt hatten. In beiden Fällen liegen bisher keine Täterhinweise vor.

Zeuginnen und Zeugen zur Sache in Sulzbach werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 der Polizeistation Eschborn zu melden. Sachdienliche Hinweise zum zerkratzten Peugeot nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Mercedes bei Unfallflucht beschädigt, Hochheim-Massenheim, Wickerer Straße, Donnerstag, 21.03.2024, 10.20 Uhr bis 11.55 Uhr

(ro)Am späten Donnerstagmorgen ereignete sich im Hochheimer Stadtteil Massenheim eine Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne den Unfall zu melden. Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Mercedes zwischen 10.20 Uhr und 11.55 Uhr in der Wickerer Straße am rechten Fahrbahnrand. Eine Person fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen den geparkten Daimler, anschließend flüchtete der Verursacher vom Unfallort. An dem Mercedes entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000EUR. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten den Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu kontaktieren.

6. Kontrollen in Hofheim, Hofheim, Landesstraße 3265, Landesstraße 3018, Landesstraße 3011, Donnerstag, 21.03.2024, 16 Uhr bis Freitag, 22.03.2024, 1 Uhr

(oze)Die Polizei Hofheim überwachte von Donnerstagnachmittag bis Freitagnacht an drei Kontrollstellen den fließende Verkehr. Dabei kam es zu unterschiedlichen Verstößen.

Die Einsatzkräfte richteten von 16.50 Uhr bis 18.40 Uhr eine Kontrollstelle an der Mainzer Landstraße (Landesstraße 3265) ein. Dort wurden 18 Fahrzeuge und 31 Personen kontrolliert. Dabei kam es zu zwei Ordnungswidrigkeiten. Bei einem Fahrer wurde beim Atemalkoholtest ein Wert von 0,5 Promille festgestellt, ein anderer war nicht angeschnallt. Ein Dritter muss sein Fahrzeug zur Hauptuntersuchung vorführen.

Die zweite Kontrollstelle wurde an der Landesstraße 3018 zwischen Hofheim und Frankfurt-Zeilsheim von 20.20 Uhr bis 22.15 Uhr eingerichtet. Dort wurden 28 Fahrzeuge und 50 Personen kontrolliert. Hier kam es zu keinen Verstößen.

Die dritte Kontrollstelle wurde an der Hofheimer Straße in Hattersheim zwischen 22.50 Uhr und 0.10 Uhr eingerichtet. Dort wurden 14 Fahrzeuge und 23 Personen kontrolliert. Hier konnten drei Gurtmuffel festgestellt werden. Bei einem Fahrer bestand der Anfangsverdacht, dass dieser Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Er lehnte einen freiwilligen Urintest vor Ort ab und sollte daher die Polizisten mit auf die Dienststelle begleiten. Daraufhin entschied sich der Mann doch eine Urinprobe vor Ort abzugeben, die negativ ausfiel. Er durfte seine Fahrt fortsetzen. Bei einem anderen Fahrer stellten Einsatzbeamte einen offensichtlichen Alkoholgeruch fest und mehrere Dosen Bier im Fahrzeug. Da er einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, musste er die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, dort stand ihm eine Blutentnahme bevor. Der Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt.

Zusammenfassend wurden insgesamt 60 Fahrzeuge sowie 104 Personen kontrolliert. Dabei wurden lediglich sieben Verstöße festgestellt.

7. Verkehrstag mit Ordnungsämtern und Polizei, Eschborn-Niederhöchststadt, Hauptstraße, Donnerstag, 21.03.2024, 7 Uhr bis 16 Uhr

(oze)Zusammen mit Ordnungsämtern fand am Donnerstag der Verkehrstag Ost statt, bei dem verschiedene Kontrollstellen eingerichtet und eine Vielzahl an Fahrzeugen kontrolliert wurden.

Anlässlich eines gemeinsamen Verkehrstages trafen sich die Polizei und die Ordnungsämter Bad Soden, Schwalbach, Sulzbach und Eschborn, um Kontrollen des fließenden Verkehrs durchzuführen. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf Gurt- und Handyverstöße gelegt.

Die erste Kontrollstelle fand zwischen 7.30 Uhr bis 9.00 Uhr in Sulzbach auf der Hauptstraße. Dort wurden 16 Fahrzeuge und 18 Personen kontrolliert. Dabei kam es zu drei Gurtverstößen und drei nutzen während der Fahrt ihr Mobiltelefon.

Die zweite Kontrollstelle wurde in der Straße "Am Erlenborn" in Schwalbach eingerichtet. Dort wurden 21 Fahrzeuge und 25 Personen kontrolliert. Auch hier kam es zu drei Gurtverstößen und ebenfalls drei Personen telefonierten während der Fahrt mit dem Handy.

Eine dritte Kontrollstelle wurde in Eschborn auf der Hauptstraße zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr eingerichtet. Es konnten 12 Fahrzeuge und 15 Personen kontrolliert werden. Vier Handyverstöße wurden festgestellt, drei Fahrern musste eine Mängelkarte bezüglich ihres Verbandskasten ausgehändigt werden.

Die letzte Kontrolle fand in Bad Soden auf der Königsteiner Straße zwischen 14.45 Uhr und 16 Uhr statt. Dort wurden 22 Fahrzeuge und 25 Personen kontrolliert. Hier hatten nur zwei Fahrer ihren Gurt nicht angelegt, jedoch sieben Fahrer wurden wegen der Nutzung ihres Handys verwarnt.

Der Verkehrstag wurde erfolgreich mit der Kontrolle von 71 Fahrzeugen und 83 Personen beendet. Dabei wurden insgesamt 37 Verstöße festgestellt.

