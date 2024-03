PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, den 23.03.2024

Hofheim (ots)

1. Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser im Hofheimer Stadtgebiet / Freitag, 22.03.2024, 17:30 Uhr bis Samstag, 23.03.2024, 08:30 Uhr

1 a) Im Schlesierweg im Hofheimer Stadtteil Marxheim kam es in der vergangenen Nacht zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses. Hierbei zerstörten der oder die Täter eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung im Erdgeschoss. Es wurde u.a. Schmuck im Wert von 400 EUR entwendet. An der Wohnung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR.

1 b) In den Abendstunden des Freitages kam es in der Herderstraße im Hofheimer Stadtteil Marxheim ebenfalls zu einem Einbruchdiebstahl in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses. Auch in diesem Fall wurde eine Fensterscheibe zerstört und anschließend wurde die Wohnung durchsucht. Es wurden mehrere Gegenstände im Wert von etwa 200 EUR entwendet. Es entstand ein mutmaßlicher Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR.

1 c) Im Drosselweg im Hofheimer Stadtteil Marxheim verschafften sich ein oder mehrere Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Hierzu kletterten der oder die Täter auf einen Balkon im Obergeschoss und hebelten dort erfolgreich an der Balkontür. Informationen über das Stehlgut liegen derzeit noch nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 EUR.

1 d) Im Drosselweg kam es in der vergangenen Nacht zu einem weiteren Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Ein Fenster im Erdgeschoss wurde hierbei aufgehebelt und das Haus im Anschluss durchsucht. Es wurden mehrere Tausend Euro Bargeld entwendet. Bei der Tatausführung entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR.

1 e) Auch in der Urbierstraße in Hofheim kam es in der vergangenen Nacht zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Der oder die Täter zerstörten die Glasscheibe der Terrassentür im rückwärtigen Bereich. Aus dem Haus wurden diverse Uhren und Schmuck, in noch unbekannter Höhe entwendet. Der Sachschaden an der Terrassentür beläuft sich auf etwa 300 EUR.

In allen Fällen werden Zeugen oder Hinweisgeber gebeten, sich mit der Kriminalpolizei, unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 in Verbindung zu setzen. Für eine Beratung, wie z.B. das Eigentum gegen Einbrüche gesichert werden kann, besteht die Möglichkeit sich mit der polizeilichen Beratungsstelle der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 231 in Verbindung zu setzen.

-

2. Versuchte gewaltsame Öffnung eines Geldausgabeautomaten in Diedenbergen / Samstag, 23.03.2024, 04:45 Uhr / Casteller Straße, 65719 Hofheim am Taunus OT Diedenbergen

Im Gewerbegebiet des Hofheimer Ortsteils Diedenbergen haben unbekannte Täter versucht, einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Dazu wurde durch die Täter zunächst die Hauswand zum Nebenraum des Geldautomaten mit Werkzeug aufgestemmt und dann wurde der Automat angegangen. Nach kurzer Zeit brachen die Täter schließlich ihr Vorhaben ab und entfernten sich ohne Beute vom Tatort. Es entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude und am Geldautomaten.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

-

Die Pressemeldung wurde zusammengestellt von Stefan Schulz, Polizeistation Hofheim, 06192 / 2079 - 0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell