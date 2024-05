Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei angebliche Handwerker bestehlen Seniorin

Werdohl (ots)

Als angebliche Handwerker haben sich am Freitag drei Personen zu der Wohnung einer 87-Jährigen Frau verschafft. Sie ließ die zwei Männer und eine Frau zwischen 15 und 16 Uhr in ihre Wohnung. Während sie sich mit der Frau im Wohnzimmer aufhielt, gingen die Männer ins Schlafzimmer. Erst nachdem die drei weg waren, stellte die Frau fest, dass der Möbeltresor aus ihrem Schrank verschwunden war. Darin steckte etwas Bargeld, aber vor allem persönliche Papiere wie Ausweise und Versicherungskarte. Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahls und warnt noch einmal dringend davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Immer wieder verschaffen sich angebliche Pflegekassen-Mitarbeiter oder Handwerker auf diese Art Zugang. Entweder, sie lassen heimlich einen Komplizen ein, der die Wohnung durchsucht, oder sie kommen direkt wie im Werdohler Fall mit mehreren Personen. Wer ungemeldet kommt, muss sich eine Prüfung gefallen lassen. Dazu ist es gut, wichtige Telefonnummern direkt am Telefon griffbereit zu haben. So kann man Pflegedienst, Stromversorger, Vermieter oder die Stadtwerke anrufen und fragen, ob tatsächlich Mitarbeiter geschickt wurden. So lange muss der Besucher draußen warten. Alternativ können Nachbarn oder Verwandte telefonisch gebeten werden, hinzuzukommen. Wer unlautere Absichten hat, der wird nicht draußen warten, sondern flüchten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell