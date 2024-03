Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Autoscheibe eingeschlagen

Lippe (ots)

Am Samstagmorgen kam es in der Grevenmarschstraße in Lemgo zu einem PKW-Aufbruch. Der 59-jährige Lemgoer hatte seinen schwarzen BMW gegen 05:30 Uhr auf einem angrenzenden Parkplatz eines Getränkegroßhandels abgestellt. Als er gegen 08:00 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er die eingeschlagene Seitenscheibe fest. Aus dem Wageninneren wurde ein Sturmfeuerzeug entwendet. Wer verdächtige Feststellungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 05231/6090 bei der Kriminalpolizei in Detmold zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell