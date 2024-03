Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Einbrecher scheitern an Garagentor

Lippe (ots)

Bei einem Versuch, in der Mittwochnacht gegen 04:45 Uhr ein Garagentor in der Tillestraße in Horn aufzubrechen, verursachten unbekannte Täter ein lautes Poltern. Die Bewohnerin des Einfamilienhauses wurde dadurch geweckt und schaute umgehend aus dem Fenster, konnte jedoch niemanden mehr wahrnehmen. Erst im Laufe des Tages stellte die Bewohnerin dann fest, dass die Elektronik zur Garagenöffnung durch den Aufbruchversuch stark beschädigt worden war. Der entstandene Schaden dürfte im mittleren dreistelligen Bereich liegen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter 05231/6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell