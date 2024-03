Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Höpfigheim: Diebstahl aus zwei Einfamilienhäusern

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag bis in die späten Abendstunden wurde in Abwesenheit der Eigentümer aus zwei Einfamilienhäusern, beide in nicht unmittelbarer Nachbarschaft nördlich der Hauptstraße gelegen, Schmuck und Geld in Höhe eines fünfstelligen Betrags entwendet. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet wahrgenommen haben, werden gebeten, sich telefonisch (07144 900-0) oder per E-Mail (marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de) an das Polizeirevier Marbach am Neckar zu wenden.

