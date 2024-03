Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf - Unfallflucht im Weilemer Weg

Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, 02.03.2024, gegen 17:40 Uhr befuhr eine 21-jährige Daimler-Fahrerin den Weilemer Weg in Richtung Schulstraße. An der Kreuzung kommt es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, welcher die Schulstraße in Richtung Bühlstraße befuhr und hierbei die Vorfahrt des Daimlers missachtete. Der Radfahrer stürzte nicht, am Pkw entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR. Die Beteiligten sprachen kurz miteinander, anschließend entfernte sich der Radfahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Radfahrer wird auf etwa 50 Jahre geschätzt. Er trug einen schwarzen Helm, eine dunkle Brille, ein schwarzes Oberteil, eine grüne Hose. Er benutzte ein schwarzes Mountainbike. Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Angaben zum Radfahrer geben können (Tel. 07031/132500 / Email: boeblingen.prev@polizei.bwl.de).

