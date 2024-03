Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, in der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 16:50 Uhr, wurde ein blauer VW Touran mit BB-Kennzeichen, welcher in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße, Ecke Rudolf-Diesel-Straße, geparkt war, auf der gesamten Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen telefonisch unter 07031/6970 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

