POL-LB: Steinenbronn: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 61-Jähriger fuhr am Freitag (01.03.2024) gegen 16:10 Uhr mit seinem Smart auf der Umgehungsstraße in Steinenbronn (Landesstraße 1208) in Fahrtrichtung Leinfelden, von wo aus er nach links abbiegen wollte. Mutmaßlich übersah er dabei das aus Richtung Leinfelden entgegenkommende Motorrad eines 35-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Smart-Fahrer blieb unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 10.000 Euro. Zur Versorgung des Verletzten war unter anderem auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

