POL-LB: Herrenberg: Zeugen und Geschädigter nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen, kurz vor 09:30 Uhr, kam es auf der Landesstraße 1184, auf Höhe Gäufelden-Nebringen, zu einem Überholmanöver mit Gefährdung des Gegenverkehrs. Der Lenker eines grauen BMW mit BB-Kennzeichen überholte trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge. Der Fahrer eines entgegenkommenden schwarzen Smart musste auf den Grünstreifen ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Beide Fahrzeugführer setzten ihre Fahrt fort. Im schwarzen Smart mit weißen Abzeichen saßen ein Mann und eine Frau. Vom BMW ist das vollständige Kennzeichen bekannt. Zeugen des Vorfalls, der geschädigte Fahrer des Smart und der Fahrer des BMW werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg telefonisch unter 07032/27080 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

