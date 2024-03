Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 Gemarkung Leonberg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Lenker eines schwarzen Mercedes Sprinter mit einem Pkw-Anhänger verursachte am Freitagmittag kurz vor 13:30 Uhr einen Unfall mit etwa 23.000 Euro Schaden und ging anschließend flüchtig. Der unbekannte Lenker befuhr die Bundesautobahn 8 vom Kreuz Stuttgart kommend in Richtung Dreieck Leonberg. Er befuhr den rechten der beiden Richtungsfahrspuren Karlsruhe. Unvermittelt bremste er sein Gespann ab um nach rechts auf die Richtungsfahrbahn Heilbronn, auf welcher sich der Verkehr staute, zu wechseln. Der hinter ihm fahrende 33-jährige Lenker eines Mercedes Lkw leitete daraufhin eine Vollbremsung ein um eine Kollision zu vermeiden. Der dahinterfahrende 51-jährige Lenker eines Mercedes Sattelzuges mit Sattelauflieger erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Mercedes Lkw hinten auf. Verletzt wurde niemand. Beide Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zu einer Berührung mit dem Sprinter-Gespann kam es nicht, dieser setzte seine Fahrt unerkannt in Richtung Heilbronn fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg telefonisch unter 0711/68690 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell