Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verfolgungsfahrt mit Kleinkraftrad in Saarlouis

Saarlouis (ots)

Am 04.07.2023 gegen 22:40 Uhr wollte eine Streife der Polizeiinspektion Saarlouis ein unbeleuchtetes Kleinkraftrad und dessen Fahrer in der Lisdorfer Straße in Saarlouis einer Verkehrskontrolle unterziehen. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Fahrzeugführer jedoch und versuchte so, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Verfolgung erstreckte sich sodann von der Ortslage Lisdorf bis hin in das Wohngebiet Vogelsang, wo letztlich der Sichtkontakt abbrach. In der Gatterstraße gefährdete der Fahrer des Rollers während der Verfolgung einen entgegenkommenden Radfahrer, sodass dieser nur durch geistesgegenwärtiges Abspringen eine Kollision verhinderte.

Die Polizeiinspektion Saarlouis sucht Zeugen des Vorfalls, insbesondere den betroffenen Radfahrer, und bittet, Hinweise an die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831-9010 oder per Email an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell