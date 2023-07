POL-SLS: Diebstähle durch falsche Mitarbeiter der Stadtwerke

Saarlouis (ots) - Am Donnerstagmorgen (29.06.2023, 07:15 Uhr), ereignete sich auf der B 51, zwischen Saarlouis und Dillingen, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Im Begegnungsverkehr kam es dabei zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und Lkw. Hierbei zog sich der 49-jährige Pkw-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zu, den er am Nachmittag in einer Klinik ...

