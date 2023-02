Polizeipräsidium Ulm

Am Donnerstag wurde eine Autofahrerin nach einer Kontrolle bei Böhmenkirch renitent.

Kurz nach 11.15 Uhr meldete eine Zeugin einen Opel der in auffallenden Schlangenlinien auf der B466 fuhr. Die Polizei konnte den Opel an einem Parkplatz nahe Böhmenkirch stoppen. Am Steuer saß eine 21-Jährige. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Als sie zu einer Blutentnahme in ein Krankenaus mitgenommen werden sollte, wurde sie aggressiv. Sie widersetzte sich der Maßnahme, beleidigte und trat nach den Polizisten. Sie musste zu Boden gebracht werden und mit angelegten Handschellen kam sie in ein Krankenhaus. Dort nahm ein Arzt ihr Blut ab. Im Anschluss kam sie aufgrund ihres renitenten und psychisch aufgebrachten Verhaltens in ein psychatrisches Krankenhaus. Ihren Führerschein ist die Frau los und muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

Hinweis der Polizei:

Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zur falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und Alkohol enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

