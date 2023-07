Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zu schnell und verletzt

Bad Bergzabern (ots)

Eine 42 Jahre alte PKW Fahrerin befuhr am 23.07.23, gg. 01:00 Uhr, die Weinstraße in Bad Bergzabern in Fahrtrichtung Dahn. Kurz nach einer Tankstelle kam sie aus Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts ab. Hierbei stieß sie mit dem rechten Vorderrad gg. einen erhöhten Bordstein, überfuhr den Gehweg und prallte an einen dort stehenden Baum. Hierbei verletzte sich die Fahrerin und zwei Mitfahrer im Fahrzeug leicht. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000-EUR.

