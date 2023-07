Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW beschädigt

Gossersweiler-Stein (ots)

Am hellen Tag wurde am 22.7.23, in der Zeit von 14:00 - 18:30 Uhr, an einem Am Altenberg abgestellten PKW, weißer Hyundai I20, die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Der Schaden dürfte bei ca. 1000.- EUR liegen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 zu melden

