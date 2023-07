Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Einbrüche in Autos

Menden (ots)

Zu einer ganzen Reihe an Autoaufbrüchen kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Innenstadt. Alleine in der Walramstraße waren vier Autos betroffen, an denen die Scheiben zerstört wurden. Zudem kam es zu einzelnen Aufbrüchen an der Stiftstraße, An der Stadtmauer und an der Oberen Promenade. In den meisten Fällen wurden kleinere Gegenstände oder Kleingeld entwendet. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen, die verdächtige Personen an Fahrzeugen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02373/9099-0 mit der Polizeiwache Menden in Verbindung zu setzen. (schl)

