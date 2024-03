Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Ungebetene Gäste im Berufskolleg

Lippe (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 16:00 Uhr bis Freitag 16:00 Uhr versuchten unbekannte Täter sich unbefugten Zutritt zu einer Schule in der Bonhoefferstraße in Detmold zu verschaffen. Dazu wurde ein Fenster zu einem Klassenraum aufgehebelt. Die aufgefundenen Spuren deuten darauf hin, dass der oder die Täter auch tatsächlich durch das Fenster eingestiegen sind. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231/6090 entgegen.

