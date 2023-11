POL-HS: Polizeibericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 19.11.2023

Hückelhoven-Doveren (ots) - Unbekannte stahlen in der Straße Am Sattelplatz ein blaues nicht angemeldetes Motorrad der Marke Yamaha. Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag (15. November) zwischen 16 Uhr und 17 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

