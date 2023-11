Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 320 vom 18.11.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg-Unterbruch - Einbruch in Wohnhaus

Gegen 16.00 Uhr des 18.11.2023 verschafften sich offensichtlich zwei männliche Täter gewaltsam Zugang zu einem Reihenhaus in der Straße "Fell". Zunächst konnte noch keine Angabe zu entwendetem Gut getätigt werden. Durch die Kriminalpolizei wurden Spuren des Tatgeschehens festgehalten. Zeugen beobachteten im rückwärtigen Bereich der Reihenhäuser zwei Verdächtige, die wie folgt beschrieben werden: jeweils männliche Personen, dunkel gekleidet mit Jacken vermutlich der Marke "Wellenstein", beide mit osteuropäischem Erscheinungsbild. Eine Person war etwa 20 Jahre alt und 180 -190 cm groß. Die zweite Person war etwa 175 bis 180 cm groß, trug ein Basecap und hatte auffallend ungepflegte, hervorstehende Zähne.

Heinsberg-Himmerich - Dieb baut Unfall mit gestohlenem Pkw

Nach dem Besuch einer Diskothek nutzte ein Unbekannter am frühen Morgen des 18.11.2023 das soeben gewonnene Vertrauen eines 50-jährigen aus Berlin aus. Dazu setzte sich der Unbekannte in den Pkw Mercedes des Geschädigten und unterhielt sich dort zunächst mit diesem. Als der Geschädigte kurz aus seinem Pkw ausstieg, nutzte der Unbekannte diese Gelegenheit, startete das Fahrzeug und fuhr davon. Wenige Minuten später gegen 07.30 Uhr meldeten Zeugen das nach einem Unfall zurückgelassene Fahrzeug des Geschädigten in der Ortslage Himmerich. Offensichtlich hatte das Fahrzeug einen Bordstein überfahren und wurde dabei erheblich beschädigt. Der Dieb flüchtet von der Unfallstelle und nahm dabei noch die Geldbörse mit Inhalt und eine Kameratasche mit Kamera aus dem Fahrzeug mit. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 175-180 cm groß, normale Statur, 22-25 Jahre alt, hellhäutig, kurzer Bart am Kinn, dunkelblonde kurze Haare, schwarze Steppjacke ohne Ärmel, weiße Sneaker.

Heinsberg-Himmerich - Jugendlichem Geldbörse und Schuhe abgenommen

Gegen 00.40 Uhr des 18.11.2023 befand sich ein 17 Jahre alter Heinsberger nach dem Besuch einer Diskothek zu Fuß auf dem Weg von Himmerich zum Bahnhof Horst. Auf dem unbeleuchteten Verbindungsweg wurde er von drei oder vier männlichen Personen angesprochen, die ihn sodann festhielten und seine Geldbörse und seine Schuhe an sich nahmen. Einer der Täter solle auch einen messerähnlichen Gegenstand vorgehalten haben. Der Geschädigte wurde von den Tätern dann wieder losgelassen und begab sich zurück in Richtung der Diskothek. Nach ersten Angaben seien die Täter etwa 175 - 180 cm groß gewesen und sprachen mit einem osteuropäischen Akzent. In der unmittelbaren Nähe habe ein dunkelblauer Opel Corsa gestanden, der möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang steht.

Selfkant-Tüddern - Audi entwendet

Am 18.11.2023 wurde gegen 03.05 Uhr ein Audi Q7 in schwarzer Farbe entwendet. Das Fahrzeug war in der Einfahrt eines Wohnhauses am Katharinenweg abgestellt. Eine Überwachungskamera konnte zwei Personen aufzeichnen, die mit dem Fahrzeug mit Heinsberger Städtekennung (HS) davonfuhren. Eine Person war von kräftiger Statur und trug eine Sturmhaube. Eine weitere Person war 180 - 190 cm groß, schlank und trug eine Lederjacke mit drei weißen Streifen am Oberarm sowie eine Kappe.

Selfkant-Höngen - In Fahrzeug eingedrungen und Kennzeichen entwendet

Zwischen dem 16.11.2023 16.30 Uhr und dem 18.11.2023, 09.30 Uhr drangen Unbekannte wahrscheinlich über die Heckklappe in einen an der Lambertusstraße abgestellten Pkw der Marke Fiat ein. Aus dem Fahrzeug wurde der Fahrzeugschein entwendet. Am Pkw wurden auch die beiden Kennzeichen mit Heinsberger Städtekennung (HS) entwendet.

Übach-Palenberg-Holthausen - Wohnwagen ausgebrannt

Gegen 20.20 Uhr des 17.11.2023 meldeten Zeugen den Brand eines abgestellten Wohnwagens auf einer Grünfläche neben der Rudolf-Diesel-Straße. Der Wohnwagen des Typs Bürstner brannte vollständig aus. Wie es zu diesem Brand kommen konnte ermittelt die Kriminalpolizei.

Erkelenz - Scheibe an Pkw eingeschlagen

An einem an der Kölner Straße abgestellten Pkw der Marke Suzuki wurde die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend im Fahrzeug das Handschuhfach geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Die Tat wird eingegrenzt auf den Zeitraum zwischen dem 15.11.2023 und dem 18.11.2023, 16.30 Uhr. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Wegberg - Einbruch in Arztpraxis

Zwischen dem m10.11.2023 und dem 18.11.2023, 10.15 Uhr war eine Arztpraxis an der Maaseiker Straße nicht geöffnet. In diesem Zeitraum verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam durch Aufhebeln der Tür Zugang zum Objekt und durchwühlten die innenliegenden Räume. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Hückelhoven - Scheibe an Fahrzeug eingeschlagen

An einem auf der Parkhofstraße abgestellten Pkw der Marke Peugeot wurde die vordere rechte Seitenscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug so geöffnet. Zu entwendeten Gegenständen können noch keine Angaben gemacht werden. Die Tat wurde durch Zeugen gegen 07.25 Uhr des 18.11.2023 gemeldet.

Hückelhoven - Geldbörse aus Handschuhfach entwendet

Zwischen dem 17.11.2023, 19.00 Uhr und dem 18.11.2023, 05.10 Uhr wurde das rechte Seitenfenster eines Pkw Audi eingeschlagen. Aus dem Handschuhfach wurde eine Geldbörse mit Inhalt entwendet. Das Fahrzeug war auf der Parkhofstraße abgestellt gewesen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

